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完品 PS4 本体 CUH-2100AB01 プレイステーション4
商品番号 E87009426291
商品名

完品 PS4 本体 CUH-2100AB01 プレイステーション4
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUH-2100AB01500GBになります。純正コントローラー、電源ケーブル、HDMIケーブル、未開封モノラルヘッドホンついておりますので、すぐに遊べます。ゲーム起動、ボタン操作、充電、音、確認してあります。問題ございません。本体の正面に少しキズかあり、裏面に少しスレがございます。また、コントローラーには十字キー下に少しキズがあります。しかし、大きなキズや汚れもなく普通に綺麗な状態です。御手間かと思いますが写真にて確認していただけると幸いです。m(__)m本体、コントローラー、ケーブルは、アルカリ電解水で洗浄後、エタノールにて消毒し、簡易防汚コートを施しておりますので、安心してプレイできます^^発送はご購入後、24時間以内に宅急便を使用する予定です。m(__)m最後までご覧いただきありがとうございます。何かございましたらコメントよろしくお願いします。#プレイステーション4#プレイステーション4ジェットブラック#PS4本体#PS4ブラック#PS42100#PS4ジェットブラック#プレイステーション4pro#プレイステーション42200HDD容量：500.0GB重量(kg)：2.0kg幅(mm)：265.0mm奥行き(mm)：288.0mm高さ(mm)：39.0mm#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/financier349260.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral810732.html
http://narcologia.ru/goods/stage481797.html
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