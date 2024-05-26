モンスターハンタースタンダードモデル 狂竜化ゴア・マガラ

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カプコンモンスターハンターモンハンMONSTERHUNTERスタンダードモデルVol.9【狂竜化ゴア・マガラ】そのものが気づけるはずもなかった迫る異妖漂う霧は餌を蝕もうとする魔手となって時すでに遅く死力を尽くし抗うほどに叩きねじ伏す力はおさまることなく終には凶々しき(まがまがしき)姿が顕現するMHXX以来、5年ぶりモンスターハンターライズ:サンブレイクに参戦。暗く輝く夥しい量の狂竜ウイルスを周囲に展開しながら突然襲いかかるという、MH4のオープニングムービーを彷彿とさせます。渾沌に呻くゴア・マガラ開封品。外箱・ボーナスパーツなし専用台座付き。大きさ:横幅約16㌢程、高さ7㌢程。塗装の初期生産時の剥がれやキズありません。スタンダードモデルの着色には個体差があると思いますので画像にてご確認ください。個人の感想ですが、綺麗に塗られており全体的な配色もかなり綺麗な美品です。2013年、10年程前の品なので希少レアな一品だと思われます、『光蝕む外套』聞こえる気持ちにもなりますので、この機会に狩ってください※即購入可※中古品へのご理解お願い致しますm(__)m