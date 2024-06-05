boysplanet ハンユジン ファイナル 映画 cgv トレカ

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商品詳細
✧正規品BOYSPLANETボーイズプラネットzerobaseoneゼロベースワンゼベワンハンユジンファイナルfinalCGV映画館韓国限定特典トレカ4月下旬、代行した方から購入させて頂きました。海外製品ですので初期スレなどがある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入ください。スリーブ、防水対策、硬質ケースをして発送します。
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