雪平莉左 とろける アザーカット写真集　200部限定当選品

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商品詳細
【200部限定】雪平莉左とろける。アザーカット写真集限定プレゼント当選品です。A4サイズ20ページ一読後、スリーブ封入し保管しています。当選通知書を添付し、防水と折り曲げ対策を行い、発送いたします。
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