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商品詳細
武田信玄 文庫本3巻豊臣秀吉 文庫本7巻織田信長 文庫本4巻合計 14巻セットです。購入し数回読んだ程度でまずまず綺麗な状態だと思います。普段はショーケースの中に飾っており、大切に保管しておりました。防水の為、ビニール袋で包み段ボールで発送致します。※あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。
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横山光輝 武田信玄3巻 豊臣秀吉7巻 織田信長4巻 合計14巻セット
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