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横山光輝　武田信玄3巻 豊臣秀吉7巻 織田信長4巻 合計14巻セット
商品番号 H46396771202
商品名

横山光輝　武田信玄3巻 豊臣秀吉7巻 織田信長4巻 合計14巻セット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

武田信玄　文庫本3巻豊臣秀吉　文庫本7巻織田信長　文庫本4巻合計　14巻セットです。購入し数回読んだ程度でまずまず綺麗な状態だと思います。普段はショーケースの中に飾っており、大切に保管しておりました。防水の為、ビニール袋で包み段ボールで発送致します。※あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。
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