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断捨離したいので値下げしましたOxfordreadingtreeORT1（本・ペン・ワークブック・英英辞典、DVD付き）韓国版ステージ1の本、とDVDは鑑賞してました。DVD開封済み盤面に細かな傷あります。音声ペンは使用済み、充電ケーブルあり、稼働します。マジックチャートシートは一部めくれ、傷等あり、角も一部めくれありですが、ペンで音声再生は問題なし。マジックカードは未使用8枚目のステージ3はおまけで未使用ステージ1本サウンドブック音声ペン＆マニュアル冊子（ブックレット2冊）※音声ペンのACアダプター付き、充電可マジックチャート、マジックカードオーディオブックORT英英絵辞典２セットDVD5枚注意DVDディスク1の説明書に折れ目あり5枚ともに鑑賞しており盤面に細かな傷あり再生不備はありません。ステージ1の冊子複数に染みあります。破れ、乱丁なしチャートシートの一部に小さく破れ、表面に細かい傷あり、角部分が若干めくれあり以外に大きな傷等なく美品ですただし個人的主観のため上記記載事項を確認して、気にする方は遠慮ください。#おうち英語#オックスフォードリーディングツリー#ORT#知育