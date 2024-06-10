ニンテンドーSwitch フラグメントコラボ

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商品詳細
限定販売されたフラグメントとSwitchのコラボゲーム機です。常用していたのでやや傷などがあるので不快になられる方は購入は避けてください。誤って箱は捨ててしまったので本体と充電器とケースのみになります。質問等ありましたら受け付けてますので気軽に聞いてください
http://narcologia.ru/goods/passivity260483.html
http://narcologia.ru/goods/reboot976736.html
http://narcologia.ru/goods/kindness660005.html
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