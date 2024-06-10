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ニンテンドーSwitch フラグメントコラボ
商品番号 T90209820329
商品名

ニンテンドーSwitch フラグメントコラボ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定販売されたフラグメントとSwitchのコラボゲーム機です。常用していたのでやや傷などがあるので不快になられる方は購入は避けてください。誤って箱は捨ててしまったので本体と充電器とケースのみになります。質問等ありましたら受け付けてますので気軽に聞いてください
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