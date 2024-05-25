

人材派遣・紹介業 許可申請・設立運営ハンドブック 人材派遣・紹介業 許可申請・設立運営ハンドブック



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「人材派遣・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック」小岩広宣定価:￥4200▪令和2年4月、いよいよ改正派遣法が施行され、「派遣労働者の同一労働同一賃金」がスタートした。この対応のために今、業界はてんやわんやの状況である。3訂版は、この派遣法始まって以来の大改正に完全準拠したもの。▪法律の改正内容はもちろん、指針、業務上の取扱いの変更事項、改正に伴い変更された書式等をすべて盛り込み、内容を刷新。派遣業界に数多くある定例実務とあわせて改正法対応を確実に進めるためのノウハウが満載の1冊である。▪読者対象:これから人材派遣・紹介業を始める方、その支援を行う立場の各種士業の方。プロユースの書籍となっている。目次●令和2年労働者派遣法改正のポイント●平成27年労働者派遣法改正のポイント●労働者派遣事業の設立・運営の手引き●有料職業紹介事業の設立・運営の手引き●人材ビジネス経営実務Q\u0026A#小岩広宣#小岩_広宣#本#社会／経営