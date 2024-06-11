甲虫王者ムシキング スーパーコレクション カードリーダー・特典カード付き

甲虫王者ムシキングスーパーコレクションの一式セットです。おまけとしてゲームで使えるカード約100枚も付けさせていただきます。ソフト、カードリーダーともに動作確認済みです。セット内容・商品箱・DSソフト・カードリーダー・特典カード7枚・マンディのたまご・おまけとして一般カード約100枚（ムシカード約50枚＋わざカード約50枚）特典カードは使用跡も少なく、比較的綺麗な状態だと思います。おまけカード約100枚は年代、種類もバラバラであり、中には傷がついたものもあります。あくまでおまけだと思っていただけると幸いです。中古品ということをご理解の上ご購入ください。#セガゲームス#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#甲虫王者ムシキング#ムシキング



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カードリーダー同梱で2007年夏発売――「甲虫王者ムシキング スーパー ...



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62/甲虫王者ムシキング/無記名/スーパーコレクション/召喚カード3種 ...



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