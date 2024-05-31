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Wii ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーコントローラー
商品番号 P58520820857
商品名

Wii ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーコントローラー
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーの専用コントローラーです。家でアーケード気分が味わえます。ソフト付き、動作確認済みです。使用による少しの傷等ありますが、全体的に見れば状態は悪くないと思います。同時に出品しているドラゴンクエストモンスターバトルロードのカードとセット購入でお値下げもいたします。#ドラクエ#モンスターバトルロード#DQMBV#DQ#wii#wiiu
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