チベタン　シンギングボウル　バチ付き 無地

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商品詳細
インドのリシュケシでチベット人のショップで自分用に購入。使わずに飾りになっているので、作ってくださる方にお安く譲ります。直径18cm高さ9cm重さ867gバチ付き＃シンギングボウルよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling182250.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle808425.html
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