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チベタン　シンギングボウル　バチ付き 無地
商品番号 J98399772747
商品名

チベタン　シンギングボウル　バチ付き 無地
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インドのリシュケシでチベット人のショップで自分用に購入。使わずに飾りになっているので、作ってくださる方にお安く譲ります。直径18cm高さ9cm重さ867gバチ付き＃シンギングボウルよろしくお願いします。
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