カトちゃんケンちゃん　フェリオス

PCエンジン HUカード NECPCEハドソン HUDSON端子は無水エタノールにて清掃済みです。取説、ケース付属です。当方の実機、PCエンジンコアグラフィックスⅡにて動作確認をしております。最後の画像にてご確認ください。スリーブケースは経年劣化によりベタつきが発生し、取説やカードにダメージを与える事もある為、別のものに入れ替えております。どうぞ宜しくお願いします。



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