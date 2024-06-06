カトちゃんケンちゃん　フェリオス

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商品詳細
PCエンジン HUカード NECPCEハドソン HUDSON端子は無水エタノールにて清掃済みです。取説、ケース付属です。当方の実機、PCエンジンコアグラフィックスⅡにて動作確認をしております。最後の画像にてご確認ください。スリーブケースは経年劣化によりベタつきが発生し、取説やカードにダメージを与える事もある為、別のものに入れ替えております。どうぞ宜しくお願いします。
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