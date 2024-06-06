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カトちゃんケンちゃん　フェリオス
商品番号 A10771029043
商品名

カトちゃんケンちゃん　フェリオス
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジン　HUカード　NECPCEハドソン　HUDSON端子は無水エタノールにて清掃済みです。取説、ケース付属です。当方の実機、PCエンジンコアグラフィックスⅡにて動作確認をしております。最後の画像にてご確認ください。スリーブケースは経年劣化によりベタつきが発生し、取説やカードにダメージを与える事もある為、別のものに入れ替えております。どうぞ宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit76086.html
http://narcologia.ru/goods/waveform130617.html
http://narcologia.ru/goods/revamp710922.html

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