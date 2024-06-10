踊ってばかりの国　光の中に SONGS レコード



踊ってばかりの国 / 光の中に / 2LP | Record CD Online Shop JET SET ...



踊ってばかりの国 / 光の中に



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踊ってばかりの国/光の中に



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アルバム『君のために生きていくね』と『光の中に』の2タイトルが待望 ...



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踊ってばかりの国のプロフィール・作品情報 - 音楽ナタリー



踊ってばかりの国 君のために生きていくね LP 12inc レコード-



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新時代ポップスのスタンダードへの光芒──“遅れてきた5人”、踊って ...

「光の中に」踊ってばかりの名曲「ghost」6thアルバムとなる名盤で今では入手困難な希少な一枚。一度試聴いたしましたが保存状態も良く状態はかなり良好です。収録曲1.ghost2.シンクロナイズド3.weekender4.光の中に5.beautiful6.heaven7.マリブコーク8.worldisyour’s9.ナイトライダー10.トルコブルー11.water12.帰るからね13.ロープ#踊ってばかりの国#レコード#record#gezan#カネコアヤノgezanカネコアヤノ羊文学曽我部恵一サニーデイ・サービスフィッシュマンズfishmans小山田圭吾コーネリアスCorneliusゆらゆら帝国neveryoungbeach坂本慎太郎折坂悠太