Wii 本体　バランスWiiボード　Wiiリモコン　ヌンチャク　ソフト7個セット

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商品詳細
【購入前に再度動作確認希望の場合はコメントください。】ニンテンドー 任天堂Wiiウィー 本体 ホワイト(写真に写っている付属品付き)バランスWiiボードWiiリモコン 2個ストラップ:ピンク\u0026青Wiiヌンチャク 2個Wiiモーションプラス 1個Wiiゲームソフト カセット7個(ケース、取説付き)NewスーパーマリオブラザーズWiiおどるメイドインワリオWiiスポーツ ウィースポーツWiiスポーツ リゾート ウィースポーツリゾートWiiMusicウィーミュージックWiiFitウィーフィットはじめてのWiiWiiリモコンとWiiヌンチャクのシリコンカバー(写真に写っているグレーのもの)各種取扱説明書のセットです。全て使用していたものですので傷や汚れ等あります。以前動作確認した際の写真を添付しております。購入から時間が経過しておりますので、不具合など生じている可能性がございます。Wii本体の上のフタが１つ取れてしまっています(写真7枚目)センサーバーは以前テレビの上にくっつけていたのでその跡が残っております。本体の初期化済み。電池はつけません。箱はありません。発送の際梱包を再利用させていただく場合がございます。全てご理解いただいた上でご購入ください。※現時点でバラ売りは考えておりません。ご家族で遊べるセットです！お家の中で運動もできます！！
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