【レア】 SHARP X1用 ハドソン 魔法使いマハリト　3インチFD版

ハッピーサンデーキャンペーンの特別価格安く買えるチャンス！！プロフィールを必ずお読みくださいUSED品・売り切り当時もの美品レアレトロゲームヴィンテージゲーム暗所長期保管品注意:3.5インチFDではありませんSHARPX1用ハドソンソフト製魔法使いマハリト3インチFD版です。今となっては希少な3インチFD版です。すでにX1がないため、動作確認ができません。動作保証ができないことをご了承の上、ご検討ください。ディスク面に傷なしです。（画像３）状態:40年近く前の物ですが、暗所長期保管していたため、かなり綺麗な状態だと思います。画像でご確認ください。写真のものがすべてです。他サイトとの並行出品のため、やむを得ず出品取り止め・取引キャンセルになる場合がございますことをご了承下さい。購入の前にコメント欄に「購入希望」などを書き込んで下さい。購入の前にコメントがない場合はキャンセルになる場合がございます。USED品・売り切りを理解でき納得できる方以外はご遠慮願います。（トラブル防止）購入者は画像・説明文を熟慮の上確認了承したものとします。タイプ...フロッピーディスク#SHARPX1用レトロゲーム#3インチフロッピーディスク#SHARPX1用#SHARP#X1#3インチ#フロッピーディスク#コンパクト#ハドソン#レトロゲームSHARPX1用レトロゲーム3インチフロッピーディスクSHARPX1用



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