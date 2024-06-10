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【激レア！！】KAMIKAZ (SIMON JAP) / GOD BREEZE
商品番号 I52754803308
商品名

【激レア！！】KAMIKAZ (SIMON JAP) / GOD BREEZE
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WARUGAKI-GプロダクションSTGのJA飛龍、SIMONJAPの別名KAMIKAZの自主盤DEMOアルバム！！全18曲収録、かなりレア盤で入手困難です。名曲『GETMONEY』収録！！ケースに変色などみられますが、再生には問題ございませんでした。↓↓出品中のジャンル別商品一覧↓↓#spb日本語ラップ日本語ラップ舐達磨GREENASSASSINDOLLARBADHOPYZERRT-PABLOW唾奇SWEETWILLIAMAWICHYENTOWNJNKMNMonyHorsePETZCHAKIZULUSALUAKLOKOHHPUNPEEZORNAnarchykZmTohjiMIYACHIJinDoggBASIJinmenusagi田我流CHELMICO5LACKshurknpapKANDYTOWNIORyohu菊丸DonyJoint仙人掌VaVaKojoeJJJKIDFRESINOC.O.S.A.DaichiYamamotoEVISBEATS鎮座DOPENESSOMSBKREVASEEDA
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