スズキ バイオリン　1/4

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お値下げしました。スズキ分数バイオリン1/4SUZUKIバイオリン教室をしてた親戚より譲ってもらったものです。1990年に作られたもので貴重かと思います。木の乾燥も進み(50年ひと枯れ)これがフルサイズなら凄いお値段レッスン用として旅行や雨の時のサブとして大変お安くしておりますのでご理解の上、ご購入下さい。ご不安がある方は事前にご質問下さいませ。板が割れているなどは全くなく健康な楽器です。弦は緩めています#SUZUKI#スズキ分数バイオリンN.280SUZUKIVIOLIN1/4入門用に、1/4にサイズアップしたい方におすすめです！【メーカー】SUZUKI 鈴木 スズキヴァイオリンNO.2801/4 Anno 1990限定１台限りで、すぐにお使い頂けます。弦はお好みのものを楽器屋にて張って下さい。【お渡し内容】 ●バイオリン本体●kun肩当て(かなり古いので楽器屋さんにて.お子様にあったものをお買い求め下さい。)【商品について】✅1990年製、スズキバイオリンのNO.2801/4サイズ✅本体ボディはやや使用感などありますが目立つ傷もなく全体的に良好な状態です。肩当てのところにインクで肩当ての位置が書かれております。ケースは劣化が激しいので、梱包材とお考え下さい。⭐アンティークとまでは言いませんが中古品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。レベル···初心者===== サイズ目安 =====1/16：身長90-105cm2-3歳1/10：身長100-110cm3-5歳1/8：身長110-117cm4-6歳本品⚫️1/4：身長117-127cm6-8歳1/2：身長127-135cm7-9歳3/4：身長135-143cm8-10歳4/4：身長144cm以上10歳以上