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ニンテンドークラシックミニ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン
商品番号 C96348571803
商品名

ニンテンドークラシックミニ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,002 円
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商品詳細

ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョンです。動作確認程度のほぼ未使用に近い状態ですが、箱には写真のようなスレやキズなどあります。気になる方はご遠慮下さい。すり替え防止のため、返品はご遠慮下さい。以上、ご了承頂ける方、ご検討下さい。color:フクスウショクポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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