ニンテンドークラシックミニ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン

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商品詳細
ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョンです。動作確認程度のほぼ未使用に近い状態ですが、箱には写真のようなスレやキズなどあります。気になる方はご遠慮下さい。すり替え防止のため、返品はご遠慮下さい。以上、ご了承頂ける方、ご検討下さい。color:フクスウショクポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful578251.html
http://narcologia.ru/goods/perforce211065.html
http://narcologia.ru/goods/message910427.html
ニンテンドークラシックミニ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン
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