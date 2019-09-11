ニンテンドークラシックミニ 週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョン

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ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータ週刊少年ジャンプ創刊50周年記念バージョンです。動作確認程度のほぼ未使用に近い状態ですが、箱には写真のようなスレやキズなどあります。気になる方はご遠慮下さい。すり替え防止のため、返品はご遠慮下さい。以上、ご了承頂ける方、ご検討下さい。color:フクスウショクポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo