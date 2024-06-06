ジャニーズWEST DVD11枚まとめ売り

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プロフィール必読☆ジャニーズWESTのライブDVD9枚、炎の転校生1枚、プリンシパル1枚。計11枚のまとめ売りです。全てDVDです。BluRayではありません。WESTIVAL、WESTVは、プリンシパルは初回盤です。☆数回観て知人に貸しディスクに傷がある物もあれば、1度しか再生していない物もありますので、やや傷や汚れありで出品致しました。★動作確認済。全て問題無く再生出来ます。☆神経質な方はご購入お控えくださいm(__)m♡売り切りたいので値下げ可能です♡‪✕‬バラ売り不可‪✕‬#ジャニーズWEST#ジャニスト#WEST#ウエスト#重岡大毅#小瀧望#藤井流星#神山智洋#濵田崇裕#中間淳太