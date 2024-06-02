ニンテンドー2DS ポケットモンスター サン・ムーン

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ニンテンドー2DSポケットモンスターサン・ムーンになります(^^)1度くらいは使用したかもしれませんが、とてもキレイな状態です。気になる部分がございましたら、コメントよりお知らせ下さい(^^)電源作動確認済み自宅保管ですので、神経質な方のご購入は、ご遠慮下さいm(__)m付属品は全て揃っていますが、箱の端が少しめくれています。※写真4枚目を参照下さい。