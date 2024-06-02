Lamzu Atlantis 通常サイズ(OG) v2 4K

個人輸入しましたが使用予定がないため販売します。お店で買うより安いので是非。4K対応のカラーはブラックです。左右対称で安定した操作およびホールドしやすい形状。MCUにはARM®Cortex™-M4搭載のNordicnRF52840、センサーには安定のPixartPMW3395を採用。ワイヤレスで最大4000Hz(有線は1000Hzまで)のポーリングレートに対応し、スムーズな視点移動などが可能。メインボタンのスイッチはHuano製8000万回の高耐久品、明瞭なしっかりとしたクリック感でミスを軽減。付属ケーブルは柔らかいパラコードで、マウスパッドと擦らないように上向きになるように設計。ボトムシェルにはポリカーボネートを使用し、美しいバタフライデザインを採用。



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