

ジッタリン・ジン ヒア・ラトラー・ヒア JITTERIN'JINN-eastgate.mk



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●商品説明●ジッタリン・ジン「ヒア・ラトラー・ヒア」になります。再生確認済みです。ディスク盤面ほぼ傷無しで歌詞カードの状態も良好だと思います。中古品となりますので些細にこだわる方はお控えください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。