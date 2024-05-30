最終値下げ！ブルース・リー 写真李小戒 図鑑本 3000冊限定 初版 絶版



2023年最新】ブルース・リー本の人気アイテム - メルカリ



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大幅値下げです！お買い得品！即購入OKです。中国北京体育大学出版のブルース・リー写真李小戒の図鑑になります。1998/11初版/絶版3000冊限定全390頁入手困難な当時の貴重な逸品。珍しいショット満載、中文の写真集、図鑑本です。ずっしりと重量感有ります。昔の品ですが新品購入後、暗室にて保管して来ましたのでコンディション良好かと思います。画像でご確認下さい。宜しくお願いします。#ブルース・リー#李小龍#限定品#写真集#図鑑#初版#絶版#ジークンドー#本#書籍#コレクション#送料無料