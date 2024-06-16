青柳 碧人 浜村渚の計算ノートシリーズ小説 全11巻セット

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青柳碧人浜村渚の計算ノートシリーズ小説全11巻セット 全巻（1〜9巻+3と1/2、8と1/2）数学を題材にしたミステリー作品‼︎★浜村渚の計算ノート 講談社文庫定価581円+税2012年6月1日第10刷発行★2さつめふしぎの国の期末テスト 講談社文庫定価660円+税2020年6月17日第34刷発行★3さつめ水色コンパスと恋する幾何学 講談社文庫定価571円+税2012年7月2日第2刷発行★3と1/2さつめふえるま島の最終定理 講談社文庫定価629円+税2012年9月7日第5刷発行★4さつめ方程式は歌声に乗って 講談社文庫定価600円+税2013年4月30日第3刷発行★5さつめ鳴くよウグイス、平面上 講談社文庫定価640円+税2014年4月9日第3刷発行★6さつめパピルスよ、永遠に 講談社文庫定価620円+税2015年8月12日第1刷発行★7さつめ悪魔とポタージュスープ 講談社文庫定価620円+税2017年2月15日第1刷発行★8さつめ虚数じかけの夏みかん 講談社文庫定価620円+税2017年10月13日第1刷発行★8と1/2さつめつるかめ家の一族 講談社文庫定価640円+税2018年7月13日第1刷発行★9さつめ恋人たちの必勝法 (マーチンゲール) 講談社文庫定価620円+税2019年4月16日第1刷発行11冊セット合計6801円+税=7481円中古品です。経年劣化による若干の擦れ、小傷、ヤケ、汚れあります。写真にてよく確認しご理解、ご納得の上ご購入を検討ください。断捨離中ですので、他の物も出品しています。→→→#アメディオ本断捨離中よろしくお願い致します。ヽ(*´∀｀)ゆうパックの60サイズ（770円）にて発送致します。