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青柳 碧人 浜村渚の計算ノートシリーズ小説 全11巻セット
商品番号 L31900523220
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青柳 碧人 浜村渚の計算ノートシリーズ小説 全11巻セット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,995 円
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商品詳細

青柳碧人浜村渚の計算ノートシリーズ小説全11巻セット　全巻（1〜9巻+3と1/2、8と1/2）数学を題材にしたミステリー作品‼︎★浜村渚の計算ノート　講談社文庫定価581円+税2012年6月1日第10刷発行★2さつめふしぎの国の期末テスト　講談社文庫定価660円+税2020年6月17日第34刷発行★3さつめ水色コンパスと恋する幾何学　講談社文庫定価571円+税2012年7月2日第2刷発行★3と1/2さつめふえるま島の最終定理　講談社文庫定価629円+税2012年9月7日第5刷発行★4さつめ方程式は歌声に乗って　講談社文庫定価600円+税2013年4月30日第3刷発行★5さつめ鳴くよウグイス、平面上　講談社文庫定価640円+税2014年4月9日第3刷発行★6さつめパピルスよ、永遠に　講談社文庫定価620円+税2015年8月12日第1刷発行★7さつめ悪魔とポタージュスープ　講談社文庫定価620円+税2017年2月15日第1刷発行★8さつめ虚数じかけの夏みかん　講談社文庫定価620円+税2017年10月13日第1刷発行★8と1/2さつめつるかめ家の一族　講談社文庫定価640円+税2018年7月13日第1刷発行★9さつめ恋人たちの必勝法　(マーチンゲール)　講談社文庫定価620円+税2019年4月16日第1刷発行11冊セット合計6801円+税=7481円中古品です。経年劣化による若干の擦れ、小傷、ヤケ、汚れあります。写真にてよく確認しご理解、ご納得の上ご購入を検討ください。断捨離中ですので、他の物も出品しています。→→→#アメディオ本断捨離中よろしくお願い致します。ヽ(*´∀｀)ゆうパックの60サイズ（770円）にて発送致します。
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