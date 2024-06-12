SEVENTEEN セブチ 8周年 ピアス ホシ トレカ付き 新品未開封

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商品詳細
SEVENTEENセブチ8周年ピアスホシ新品未開封ピアスとトレカ付き⭕️即購入⚠️バラ売り不可匿名配送※未開封のため、商品の抜けや不良につき分かりかねます素人保管・初期傷等がある場合があるため、神経質な方はご購入をお控えください不良等ございましても返品・交換は受け付けません上記全てご了承の上、ご購入ください#SEVENTEEN#SVT#ピアス#アクセサリー#韓国#KーPOP#エスクプス#ジョンハン#ジョシュア#ジュン#ホシ#ウォヌ#ウジ#ミンハオ#ミンギュ#ドギョム#バーノン#スングァン#ディノ
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