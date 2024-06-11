TWICE TV 2 ジョンヨン

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商品詳細
TWICETV2のDVDと特典の大判ジョンヨンのポストカードになります。比較的状態は綺麗ですが、外箱に軽く初期傷が見られます。韓国製品のため、神経質な方は購入をお控えください。バラ売りは考えていません。TWICETV2ジョンヨン
http://narcologia.ru/goods/reproduce822255.html
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