図録「浮世絵モダーン - 深水・五葉・巴水・・・伝統木版画の隆盛」2005

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「浮世絵モダーン-深水・五葉・巴水・・・伝統木版画の隆盛」滝沢恭司編2005年町田市立国際版画美術館【絶版】◆◆詳細◆◆2005年に町田市立国際版画美術館で開催された展覧会「浮世絵モダーン-深水・五葉・巴水・・・伝統木版画の隆盛」図録渡邉庄三郎がプロデュースした伊東深水，川瀬巴水、橋口五葉らのほか，画家自身が彫師・刷師を雇って「自刷」した「私家版」や，渡邉庄三郎以外の版元がプロデュースした小早川清、小林雪岱、山村耕花、吉田博なども含んだ「新版画」。本書は「新版画」を中心として，「浮世絵モダーン」と呼び直し、網羅的、体系的に紹介◆◆仕様◆◆新版画レトロデザイン画集作品集図録ソフトカバー25.7×19cm111ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが若干ある程度ページ端に薄ヤケが僅かにあり#本#木版画#川瀬巴水#伊東深水#渡邉庄三郎