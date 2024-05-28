NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo値下げ致しました。ポケモンダイパをプレイする為に購入致しました。少ししか使用しておりませんので、新古品に近い状態です。画面中央及び左側側のコントローラーに多少の傷がございます。また、箱にも少し傷がございます。付属品は、本体・ドッグ・ジョイコン・ジョイコングリップ・HDMIケーブル・充電器・SDカードです。ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。



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