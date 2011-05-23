日本産カエル大鑑 [新品]

「日本産カエル大鑑」大型本272ページ定価29700円新品、未使用品(値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。内容国内のカエル全48種類を網羅したカエル図鑑の決定版。DNA情報を用いた最新の分類学的知見に基づき各種の特徴を詳細に記載。最新の研究結果に基づいた「科・属」の配列、各種の扱いの変更だけでなく、『改訂版日本カエル図鑑』(1999年)以降に記載された種や外来種も新規で掲載。



日本産カエル大鑑



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□日本の48種類のカエルについてわかる『日本産カエル大鑑』: 高山 ...



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日本産カエル大鑑: 文一総合出版の書籍案内



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