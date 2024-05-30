昭和49年非売品【グラバー図譜 第3巻】長崎大学水産学部　検）グラバー漁譜

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昭和49年非売品【グラバー図譜第3巻 日本西部及び南部魚類図譜第14集〜第21集】長崎大学水産学部 幕末の日本を訪れたイギリス人商人トーマス・グラバーの息子であり、水産学者でもあった明治～昭和初期の実業家倉場富三郎(1871-1945)が編纂した魚類図鑑「グラバー図譜」の覆刻版。「日本西部及び南部魚類図譜」(通称「グラバー図譜」)は、当時の長崎で指折りの日本画家たちに依頼し長崎魚市場に水揚げされた水棲動物を描かせ、倉場富三郎みずからそれに学名、和名、俗名を付したもの。長崎大学に保管され一般には公開されていない肉筆原本を初めて複製出版するに当たり、現代の生物学的見地から各図版に詳細な解説を追加した本書は、美術的に優れた博物画集であると同時に、魚類図鑑としても価値の高い、貴重な覆刻書です。26×35.5cm函に少々擦れ 経年のシミヤケありますが、図版は非常に綺麗です。古書をご理解の上、写真でご判断してご購入ください。なにか質問があれば細かくお答えしますので、購入前にお願いします。