値下げ　貴重！新品　未開封　the chromatic fates tarot

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貴重ご覧頂き誠にありがとうございます。この商品は、海外から個人輸入いたしました。新品未開封、自宅保管品です。中の検品はいたしておりません。輸送時などの外箱のすれや小さな傷が生じる可能性がありますので、その点ご理解、ご了承頂ける方のみご購入頂けると幸いに存じます。タロットをコレクションしてまいりましたが、この度、断捨離の為、皆様にお譲りしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。#貴重 #新品 #未開封#タロットカード#希少 #アート #カード#趣味 #特価品 #thechromaticfatestarot