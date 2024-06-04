

PlayStation 4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION【メーカー生産終了】



PlayStation 4 Pro (プレイステーション4 プロ) DEATH STRANDING LIMITED EDITION ［ゲーム機本体］ [PS4 Pro] [CUHJ-10033]



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SONYPlayStation4CUHJ-10033ps4pro1TBです。デス・ストランディング限定版です。1枚目の画像が全てです。右側面に黒い線キズがあります。（画像参照）本日まで使用していました。コントローラーも問題ありません。初期化済みです。外箱は一部破れありです。（画像参照）外箱をさらにダンボールで保護して発送予定です。ご検討下さい。ゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYプレステ4本体ps4props5デスストデスストランディング限定版