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PS4 PRO CUHJ-10033
商品番号 A15422549111
商品名

PS4 PRO CUHJ-10033
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 10,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUHJ-10033ps4pro1TBです。デス・ストランディング限定版です。1枚目の画像が全てです。右側面に黒い線キズがあります。（画像参照）本日まで使用していました。コントローラーも問題ありません。初期化済みです。外箱は一部破れありです。（画像参照）外箱をさらにダンボールで保護して発送予定です。ご検討下さい。ゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYプレステ4本体ps4props5デスストデスストランディング限定版
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