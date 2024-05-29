サイズ　完全日本語版　大鎌戦役＋拡張　ボードゲーム

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ボードゲームサイズ ●大鎌戦役 ●拡張 彼方よりの侵攻 ●拡張 風に舞う策謀 ●拡張 さらなる戦場 ●拡張 予期せぬ遭遇になります。※拡張の『彼方よりの侵攻』と『風に舞う策謀』は開封しましたが使用していません。※『さらなる戦場』と『予期せぬ遭遇』のカードは大鎌戦役のカードに追加して一緒に入っています。2度ほど使用しましたが、大変大切に使用していました。しかし、中古品には変わりないのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。バラ売りはしていません。よろしくお願い致します。