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ポケモンカード 黒炎の支配者 RR ダブルレア 超大量62枚セット 激安販売
商品番号 V81362745889
商品名

ポケモンカード 黒炎の支配者 RR ダブルレア 超大量62枚セット 激安販売
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧戴きありがとうございます今回出品するのはポケモンカードの黒炎の支配者のRR(ダブルレア)の超大量62枚セットです内容リザードンex3枚コオリッポex9枚ビジョンex4枚バンギラスex11枚ビークインex7枚キラロフルex11枚ブロロロームex8枚アブソルex9枚以上豪華62枚セットです全て黒炎の支配者のRR(ダブルレア)大量62枚セットです商品状態に神経質な方は他で購入して下さいですがまだまだポケカ初心者の分類なので神経質な方は他で購入して下さいオリパ作り等にもオススメです他にもポケカのコレクション整理でレアカードのシングル出品も多数していますので同日落札で同封梱包発送も可能ですこちらは他のオークションにも出品しているのでそちらで先に入札入ればこちらは削除しますメルカリで先に売れれば削除しません早い者勝ちです宜しくお願い致しますナンジャモユウリリーリエエクバカミツレのきらめきエリカミモザマリィルチアセレナアセロラフロウメイカスミのおねがいかんこうきゃくおじょうさまメロンヒナツキハダサーナイトブラッキーピカチュウゼクロムリザードンソルガネオ\u0026ルナアーラふりそでギラティナミュウツーミュウニンフィアヒガナシロナポケモンごっこヒスイシンオウブルーの探索イーブイヒーローズボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR特徴...プロモーションカード(PR)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SR種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SSR種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...RR
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