坂口憲二 海から見たニッポン 写真集 サイン入り

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商品詳細
「海から見た、ニッポン:坂口憲二の日本列島サーフィン紀行写真集」横山泰介発売記念のイベント時に直接いただいたサイン入りです。会場でいただいたシール、イベントチケット半券、お品書き、チラシもおつけします。本は大切に暗所保管しておりましたのでとても綺麗な状態ですが、古いお品ですので、ご理解の上ご購入ください。気になる点は事前にコメントをお願いします。即購入OK坂口憲二写真集DVDフォトブックエッセイサーフィン紀行直筆サインサイン本
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