★ニンテンドー3DSソフト全13本セット★

ご覧いただきありがとうございます。メルカリ初心者ですがよろしくお願い致します。こちらはポケモン・妖怪ウォッチの3dsソフトまとめ売りです。(ポケモン9本、妖怪ウォッチ4本の計13本)●3ds・ポケモン ウルトラサン・ポケモン サン・ポケモン オメガルビー・ポケモン X・妖怪ウォッチ 真打ち・妖怪ウォッチ 白犬隊・妖怪ウォッチ スキヤキ・妖怪ウォッチ マグナム●DS・ポケモン ハートゴールド・ポケモン プラチナ・ポケモン ブラック2・ポケモン ブラック・ポケモン パールポケモン・妖怪ウォッチともに全て最強データです。以前他の出品者様から購入したもので、コレクションとして集めていましたが、金欠のため出品します。詳細な写真が欲しい場合はコメントしていただけると幸いです。全てケース付きで、目立った傷や汚れはないです。値下げ・バラ売り不可・即購入OKです。分からないことがあればコメントしてください。是非ご購入よろしくお願い致します。「ポケットモンスターウルトラサン」ポケモン定価:￥5,478「ポケットモンスターオメガルビー」ポケモン定価:￥4571「ポケットモンスターX」ポケモン定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#GAME#3DS#RPG#ゲーム#GAME#DS#アドベンチャー#ニンテンドー#ds#DS#ゲームボーイアドバンス#GBA#任天堂#Nintendo#3ds#3DS#ポケモンX#ポケモンY#ポケモンパール#ポケモンハートゴールド#ポケモンダイヤモンド#ポケモンホワイト2#ポケモンソウルシルバー#任天堂#ゲーム#ニンテンドースイッチ#スイッチ#スーパーマリオ#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch