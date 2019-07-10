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BTS シーグリ2020＆メンバーシップキット＆雑誌＆ファンクラブおまとめセット
商品番号 Y61651793960
商品名

BTS シーグリ2020＆メンバーシップキット＆雑誌＆ファンクラブおまとめセット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSペン卒の為、おまとめセットでの販売になります。ARMYMEMBERSHIPKIT6期抜けなしランダム:ジンJIN外箱に少しヘコミ傷があります。(3枚目参照)マスキングテープは1度も使用していませんが上のテープ部分が両面とも剥がれがあります。(4枚目参照)SEASON'SGREETING2020抜けなし日本語字幕DVD未再生ランダム:J-HOPEホソクan・an2019.08.15NO.2158増刊号BTSLASpecialEditionan・an2019.07.10NO.2158BTSJAPANOFFICIALFANCLUBMAGAZINEvol.7＆vol.84冊とも1度読んだのみ暗所にて保管しておりました。BTSJAPANOFFICIALFANCLUBSign-Uppresentキーホルダー未使用になりますが、キーホルダー後ろ厚紙部分が少しヘコミ傷があります。キーホルダー自体には傷はありません。即購入⭕️気になる点ありましたら、コメント欄にてお知らせください(^^)その他BTS関連商品を多数販売しております。おまとめのご購入でお値下げもしています。プロフィール欄よりご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate568220.html
http://narcologia.ru/goods/message296527.html
http://narcologia.ru/goods/browse330991.html

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