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ファミコン　光線銃シリーズ　ガン　ホーガンズアレイ
商品番号 O71179381164
商品名

ファミコン　光線銃シリーズ　ガン　ホーガンズアレイ
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,581 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり昔に買ったもので、掃除していて出てきたものです。ファミコンないので、動作確認できずですので、ジャンク品として、ガンとソフトを出品します。写真掲載以外の取説などはありません。ノークレームでお取引きいただける方で、ぜひご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Adder682875.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect641170.html
http://narcologia.ru/goods/procurement381533.html
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