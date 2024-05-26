ファミコン　光線銃シリーズ　ガン　ホーガンズアレイ

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商品詳細
かなり昔に買ったもので、掃除していて出てきたものです。ファミコンないので、動作確認できずですので、ジャンク品として、ガンとソフトを出品します。写真掲載以外の取説などはありません。ノークレームでお取引きいただける方で、ぜひご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Adder682875.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect641170.html
http://narcologia.ru/goods/procurement381533.html
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