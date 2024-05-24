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- 北斗の拳 北斗の拳大原画展 原画ポストカード 32枚フルセット
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商品詳細
原画、原稿のポストカードが32種類トータル32枚のフルセットになります写真に全て収まらないので、そのうちの10枚だけを掲載しておりますが、発送する商品はフルセットの32枚になります40周年を迎える北斗の拳大原画展、愛を取り戻せ！！でしか手に入らない限定グッズです。新品なので美品です。匿名配送で発送します。ジャンプ（JUMP）の有名作品である北斗の拳を作成した原哲夫先生と武論尊先生の世界観がいかされた素敵なグッズです。ケンシロウラオウトキユリアマミヤサウザー
http://narcologia.ru/goods/organization89662.html
http://narcologia.ru/goods/ordering314779.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly248084.html
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