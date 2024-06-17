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PlayStation5用M.2SSD 2TB
商品番号 C81468091367
商品名

PlayStation5用M.2SSD 2TB
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

迅速丁寧な対応を心がけます。45000円で新品購入本体のみです。動作確認済み入念に梱包して発送します。2TBのM.2SSDなので1TBに比べて書き込み読み込み速度は速いです。よろしくお願いします。
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