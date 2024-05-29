リトルウィッチファンディスク全原画集＆イラスト集/大槍葦人

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大槍葦人Littlewitchリトルウィッチファンディスク～ちいさな魔女の贈り物～全原画集＆フルカラーイラスト集「ＦＲＡＧＭＥＮＴＳ」特に目立つダメージ等はなく状態は良いと思います。外装帯付き。外装帯には折り目があります。一度人の手に渡ったものですので新品同様のものをお求めの方は入札をご遠慮ください。