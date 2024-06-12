チョンヘイン コダック KODAK トレカ

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商品詳細
2022年秋韓国現地KODAKショップにて商品購入時、特典で貰えたトレカです。⚠画像3枚目以降は開封しておりますが、こちらは内容確認のための画像です。⚠お客様にお届けする商品は、画像2枚目の新品・未開封の物になります。防水対策・保護強化し、匿名配送での発送となります。海外製品であること、素人保管であることご理解ください。同居にペット、喫煙者はおりません。チョンヘインチョン・ヘインKODAKコダック写真集フォトブックマガジントレカトレーディングカードMDよく奢ってくれる綺麗なお姉さんユヨルの音楽アルバムFNCKINGDOMキングダム
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