ニンテンドー 3DS MISTY PINK

Nintendoニンテンドー3DSミスティピンクcolor:PINKゲーム機本体種類:3DS#任天堂#Nintendo・本体は少し色が剥がれている部分があります （6枚目で確認お願いします）・動作確認済みです・ソフトのアルファサファイアはケースがありま ません・ソフトは2枚ともデーターが残っていますが 初期化をする事も可能です・付属品は写真に載っている物のみとなります全体的にとてもキレイな状態です。壊れはありませんが子供が使っていたため小さな傷を見落としている場合がございますご理解いただける方のご購入をお願い致します



ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年9月13日



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