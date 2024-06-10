3DS スーパーロボット大戦UX BX

「スーパーロボット大戦UX」「スーパーロボット大戦BX」2本セットです。即購入可能です。起動確認用の本体は付属致しません。出品時と発送時に初期動作確認をしております。プチプチで包むかプチプチ封筒で発送致します。梱包にリユース資材を使用する場合がございます。早朝深夜に関わらずコメント及びご購入遠慮なくなさって下さい。#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#シミュレーションRPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS