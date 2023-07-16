BAISER■PICTURES ～Virtue Style～【PV集】VHS

BAISER■PICTURES～VirtueStyle～【PV集】ビデオテープ1995年発売ビデオ版のみ【Slay】収録SHAZNA／PENICILLIN／Deshabillzらメンバーと活動したボーカルYukari在籍のビジュアル系バンド、BAISER解散後はEndorphineで活動、初期RentrerenSoiをプロデュース。使われるビデオデッキとの相性もありますが、当方のデッキで不具合なく再生確認済み。※30年前のテープなのでノイズがある場合あり、完璧な物をお探しの方はご購入ご遠慮ください■再生確認済み 2023.07.16【発送方法について】・ゆうゆうメルカリ便 (ゆうパケットプラス)・画像の物で全てとなります。・状態はそれぞれ個人差がありますので、使用感ありの中古としてご理解の上ご購入お願いします。・発送までの日数は支払い日より最大7日以内に送る流れとなります。・しばらく購入のない出品物は取り下げる場合があります。5700