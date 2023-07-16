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BAISER■PICTURES ～Virtue Style～【PV集】VHS
商品番号 I89463801836
商品名

BAISER■PICTURES ～Virtue Style～【PV集】VHS
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BAISER■PICTURES～VirtueStyle～【PV集】ビデオテープ1995年発売ビデオ版のみ【Slay】収録SHAZNA／PENICILLIN／Deshabillzらメンバーと活動したボーカルYukari在籍のビジュアル系バンド、BAISER解散後はEndorphineで活動、初期RentrerenSoiをプロデュース。使われるビデオデッキとの相性もありますが、当方のデッキで不具合なく再生確認済み。※30年前のテープなのでノイズがある場合あり、完璧な物をお探しの方はご購入ご遠慮ください■再生確認済み　2023.07.16【発送方法について】・ゆうゆうメルカリ便　(ゆうパケットプラス)・画像の物で全てとなります。・状態はそれぞれ個人差がありますので、使用感ありの中古としてご理解の上ご購入お願いします。・発送までの日数は支払い日より最大7日以内に送る流れとなります。・しばらく購入のない出品物は取り下げる場合があります。5700
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