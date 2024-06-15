gba ゲームボーイ ミクロ ファミコンカラー

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商品詳細
ソフトを入れての動作確認済みボタンも問題ありません。画面シフト保護シールを貼っています付属品は本体、巾着、usb充電コードです。ソフトは付属していませんゲームボーイアドバンスNintendoGAMEBOYmicroゲームボーイミクロ ファミコンカラー
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