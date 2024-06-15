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gba ゲームボーイ ミクロ ファミコンカラー
商品番号 S80574318564
商品名

gba ゲームボーイ ミクロ ファミコンカラー
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

ソフトを入れての動作確認済みボタンも問題ありません。画面シフト保護シールを貼っています付属品は本体、巾着、usb充電コードです。ソフトは付属していませんゲームボーイアドバンスNintendoGAMEBOYmicroゲームボーイミクロ　ファミコンカラー
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