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ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズ×ブラック 箱付き
商品番号 H48510631799
商品名

ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズ×ブラック 箱付き
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

A1O01コメントなし即購入大丈夫です！「ニンテンドー3DSLLリミテッドパックターコイズ×ブラック」任天堂定価:￥18952#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS＊動作確認済み＊箱付き＊SDカード付き液晶は上下ともフィルムを貼ったままです。スライドパッドのカバーがありません。タッチペンは元々付いていたものではありません。中古品になりますので使用に伴うヨゴレやダメージ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。画像のものが全てになります。SPR-0013DSLL本体3DS本体限定カラー
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ニンテンドー3DS LL リミテッドパック ターコイズXブラック【メーカー生産終了】

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