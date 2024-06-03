★特典ポスカ付き★魔道祖師 特装版 台湾版 中国語版 全巻セット 収納BOX付き

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商品詳細
魔道祖師繁体字中国語台湾版全4冊セット全巻収納BOX付き。特装版の特典も揃っています。各巻特典ポストカード付き。+♥+:;;;:+♥+:;;;:+♥+:;;;:+♥+:;;;:+♥+:;;;:+♥+※書き込みなどはありません。※本の表面は除菌シートで拭いています。即購入OK。(*•̀ᴗ•́*)و̑̑ーーーーーーーーーーー値段交渉中でも即購入優先ですーーーーーーーーーーー※名前にも書いていますが値下げについては、プロフをご覧下さい。(´・ω・`)※購入された方優先です。ゆうメールで発送予定。(追跡番号＆郵送事故の補償がありません)※補償or追跡番号が必要な方は、ご購入前にご相談ください。※トラブル防止の為、プロフの内容をご了承の上、ご購入をお願いします。※ご質問は購入前にお願いします。
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