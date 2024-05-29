【動作確認済み】　カラオケスタジオ専用カセット付き★トップヒット20　vol.1

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訪問ありがとうございます即日発送いたします！ 販売実績多数あります安心してご購入ください！他でも出品しています購入前一言ください！ 【動作確認済み】 ファミコン・カラオケスタジオ マイク 専用カセット付き★トップヒット20 vol.1●状態動作確認済です。マイクのボタンも反応しております。 ※あくまで中古品なので、写真にてご確認ください！ ●内容物 カセット本体マイク記載内容、写真にあるものがすべてになります。 上記をよくお読みいただきあくまで中古品であることをご理解いただきノンクレームノンリターンでお願いします いたずらや迷惑行為が最近見受けられます。入札後48時間以内に、ご入金できない場合購入者都合でキャンセルさせていただく時がございます ご連絡いただければ対応はできます。 古物商許可証群馬県公安委員会 第421092022056号 他にもいろいろ出品していますよろしければご覧ください！ よろしくお願いいたします。