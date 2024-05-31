人気❗️【リサ・フォンサグリーヴス】写真集/アーヴィング・ペン/ファッション

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LISAFONSSAGRIVES-PENN:THREEDECADESOFCLASSICFASHIONPHOTOGRAPHYリサ・フォンサグリーヴス写真集スウェーデン生まれ、パリ育ち、1950年にIrvingPenn（アーヴィング・ペン）と結婚してアメリカに渡ったフォンサグリーヴスは、30年間にわたり、ファッション写真界で最も人気のあるモデル。マン・レイ、アーウィン・ブルーメンフェルド、ルイーズ・ダール・ウルフ、ノーマン・パーキンソン、リチャード・アヴェドンのためにポーズをとり、最初の夫であるフェルナン・フォンサグレイヴス、ヨーロッパから移住してきた仲間のホルスト・P・ホルスト、そしてもちろん2番目の夫であるアーヴィング・ペンのためにもポーズをとっています。この本は、ファッション写真家のデビッド・セイドナーが1997年に編集したもので、リサ・フォンサグリーヴスがかつて所有していた写真のコレクションを使用しています。この本は、ファッション史上初のスーパーモデルへのオマージュであり、1930年代、1940年代、1950年代のファッション写真の黄金時代を振り返るノスタルジックな作品。出版社‎SchirmerMosel言語:英語ハードカバー:152ページサイズ:22x2x30cm●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。